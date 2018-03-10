На Донбасі бойовики протягом доби здійснили 3 прицільні обстріли позицій ЗСУ: є загиблий та поранений

На Донбасі протягом минулої доби, 9 березня 2018 року, в зоні антитерористичної операції бойовики здійснили три прицільні обстріли українських позицій, унаслідок чого загинув один військовий, ще одного поранено. Про це у суботу, 10 березня, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Зазначено, що на Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші один раз біля Станиці Луганської, застосувавши стрілецьку зброю. Цей обстріл почався близько 19:30.

Своєю чергою на Донецькому напрямку бойовики здійснили 2 прицільні обстріли, також зі стрілецької зброї.

"Уночі, з близько 02:30, бойовики російсько-окупаційних військ вели обстріл наших захисників у районі Водяного, а після 11:40 - по оборонцях Авдіївки", - зазначив полковник Гуцуляк.

При цьому він зауважив, що українські військові в усіх випадках не відкривали вогонь у відповідь.

"Учора внаслідок бойових дій загинув один український військовий 1994 р. н. Із опівночі 5 березня, коли вступили в силу домовленості Тристоронньої контактної групи про режим припинення вогню, це вже третя втрата для України. Ще один військовий отримав поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків, його стан - середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в АТО загинув один український військовослужбовець.