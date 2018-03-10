NASA протестували нового робота "Інтуїцію", якого відправлять на Марс

У космічному агентстві NASA протестували нового робота, якого збираються відправити на Марс для вивчення глибинних шарів ґрунту. Про це повідомляє Naked Science, передає "Укрінформ".

Цей механічний агрегат, якому дали назву InSight ("Інтуїція"), схожий на невеликий кран, здатний піднімати і переносити різні об'єкти – саме цим InSight і буде займатися на Червоній планеті. Це перший апарат, який вивчить глибинні шари марсіанського ґрунту, тому замість коліс у нього міцний каркас, що дозволяє йому встояти практично на будь-якій поверхні.

Для проведення випробувань вчені обладнали спеціальну лабораторію, яка імітує марсіанські умови, включаючи грунт і світло. Вогні, розставлені по всій лабораторії, калібрують камери робота, щоб ті згодом адаптувалися до сонячного світла, який потрапляє в атмосферу Марса.

Оскільки InSight не зможе пересуватися після приземлення, інженери відпрацьовують різні сценарії посадки. Робоче середовище постійно змінюється, імітуючи піднесення і западини з нахилом 15 градусів. В таких умовах апарат тестує три інструменти: гіперчутливий сейсмометр, екран, який його захищає, і датчик теплового потоку. Повна назва всієї установки — Науковий Експеримент зі Структури Надр (SEIS).