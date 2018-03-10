НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта

Північно-Атлантичний альянс визнає прагнення України бути повноцінним членом організації. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

"Двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої європейської країни, яка здатна взяти на себе зобов'язання членства та сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні. З 1949 року членство в НАТО зросло з 12 до 29 країн через сім етапів розширення. На сьогодні чотири країни-партнери заявили про свої прагнення до вступу в НАТО: Боснія та Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія та Україна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни-аспіранти - це країни, які задекларували свої прагнення до вступу у НАТО.

Країни-аспіранти можуть бути запрошені для участі в розробці плану дій щодо членства (ПДЧ) для підготовки до потенційного членства та демонстрації їх здатності виконувати зобов'язання щодо можливого майбутнього членства. Участь у ПДЧ не гарантує членства, але це є основним механізмом підготовки.

Як повідомлялося, голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук підтримує пропозицію президента Петра Порошенка щодо важливості зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.