Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

Після першого дня зимової Паралімпіади Україна посіла 4 місце

10 березня, 2018 - 09:11
Фото Радіо "Свобода"

На зимових Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані (Республіка Корея) відбувся перший медальний день. Розіграно 12 комплектів нагород. У скарбничці збірної України - 5 медалей: по одному "золоту" і "сріблу" та три "бронзи", повідомляє "Укрінформ".

П'ятиразовим чемпіоном Паралімпійських ігор став Віталій Лук'яненко, який виграв біатлонний спринт на 7,5 км серед спортсменів з порушенням слуху. Срібну нагороду здобула Оксана Шишкова, володарями бронзових медалей також стали біатлоністи Людмила Ляшенко, Ігор Рептюх та Анатолій Ковалевський.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна США - 3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова.

Слідом за американцями йдуть французи та нейтральні атлети (по 2, 1, 0).

Україна посідає 4 місце (1, 1, 3), далі - Канада (1, 1, 2), Німеччина, Словаччина (по 1, 1, 0) і Швейцарія (1, 0, 0).

Загалом медалі у Пхьончхані здобули представники 15 країн з 49 команд-учасниць.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

Чудовий старт: Порошенко привітав українських паралімпійців зі здобуттям 5 нагород
Паралімпіада-2018: У Пхьончхані відбулася церемонія підняття українського прапору
Зимові Олімпійські ігри завершилися
У Пхьончхані розпочалася церемонія закриття "білої" Олімпіади-2018: НАЖИВО
США запідозрили РФ в кібератаці на зимову Олімпіаду-2018, - ЗМІ
Олімпіада-2018: Загальнокомандний залік виграла Норвегія, Україна посіла 21 місце

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 