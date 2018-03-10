Після першого дня зимової Паралімпіади Україна посіла 4 місце

На зимових Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані (Республіка Корея) відбувся перший медальний день. Розіграно 12 комплектів нагород. У скарбничці збірної України - 5 медалей: по одному "золоту" і "сріблу" та три "бронзи", повідомляє "Укрінформ".

П'ятиразовим чемпіоном Паралімпійських ігор став Віталій Лук'яненко, який виграв біатлонний спринт на 7,5 км серед спортсменів з порушенням слуху. Срібну нагороду здобула Оксана Шишкова, володарями бронзових медалей також стали біатлоністи Людмила Ляшенко, Ігор Рептюх та Анатолій Ковалевський.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна США - 3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова.

Слідом за американцями йдуть французи та нейтральні атлети (по 2, 1, 0).

Україна посідає 4 місце (1, 1, 3), далі - Канада (1, 1, 2), Німеччина, Словаччина (по 1, 1, 0) і Швейцарія (1, 0, 0).

Загалом медалі у Пхьончхані здобули представники 15 країн з 49 команд-учасниць.