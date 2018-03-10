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"Північний потік-2" є вкрай небезпечним проектом, - Моравецький

10 березня, 2018 - 15:50
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав проект газопроводу "Північний потік-2" вкрай небезпечним. Про це він заявив на прес-конференції, передає "Польське радіо".

Зазначено, що, виступаючи разом із колегами з прибалтійських республік Моравецький заявив, що вони зійшлися в думках про небезпеку проекту для "цієї частини Європи".

Він додав, що Польща давно стала незалежною від російського "Газпрому".

"Ми побудували термінал для скрапленого газу у Свіноуйсьце і тепер мають намір розширити його переробні можливості. Крім того, зараз ми ведемо переговори з Данією і Норвегією", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше він заявив, що актуальними залишаються слова екс-президента Польщі Лєха Качинського про те, що після агресії Росії у Грузії буде агресія в Україні, а згодом, можливо, у Польщі та країнах Балтії.

Джерело: День

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