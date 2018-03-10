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Порошенко і Гройсман зустрінуться з Могеріні 12 березня

10 березня, 2018 - 14:24
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко і віце-президент Європейської комісії - високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні проведуть зустріч в понеділок, 12 березня, у рамках її візиту до України. Про це повідомили в прес-службі глави держави

В рамках зустрічі буде скоординовано позиції про невизнання виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Криму і Севастополя.

Крім того, із Могеріні 12 березня також зустрінеться прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це повідомили в прес-службі КМУ.

В рамках зустрічі відбудеться брифінг Гройсмана і Федеріка Могеріні.

Джерело: День

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