Порошенко і Гройсман зустрінуться з Могеріні 12 березня

Президент України Петро Порошенко і віце-президент Європейської комісії - високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні проведуть зустріч в понеділок, 12 березня, у рамках її візиту до України. Про це повідомили в прес-службі глави держави

В рамках зустрічі буде скоординовано позиції про невизнання виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Криму і Севастополя.

Крім того, із Могеріні 12 березня також зустрінеться прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це повідомили в прес-службі КМУ.

В рамках зустрічі відбудеться брифінг Гройсмана і Федеріка Могеріні.