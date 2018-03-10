Прем'єри країн Балтії виступили проти санкцій ЄС щодо Польщі

Прем'єри країн Балтії виступили проти застосування Євросоюзом санкцій по відношенню до Польщі у зв'язку з її судовою реформою. Про це повідомляє портал Delfi.

"Ми розуміємо прагнення польської сторони і необхідність проведення судової реформи, і якщо так трапиться, що спробують застосувати обмежувальні засоби щодо Польщі, Литва підтримає Польську Республіку", - заявив прем'єр Литви Саулюс Скверняліс.

Його підтримав латвійський прем'єр Маріс Кучінскіс: "Ми не хочемо, щоб влада застосовувала будь-які санкції щодо Польщі".

Естонський прем'єр Юрі Ратас зазначив, що питання про обмеження права голосу Польщі на засіданнях ЄС "навіть не може розглядатися"

"Ми не можемо допустити, щоб це зайшло так далеко, оскільки саме шляхом діалогу ми можемо виробити в ЄС спільну позицію", - сказав Ратас.

У грудні Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права. У Євросоюзі обговорюють можливість домогтися коригування курсу Польщі шляхом обмеження виділення коштів ЄС. Додамо, що днями глава польського уряду Матеуш Моравецький представив в четвер у Брюсселі президентові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру так звану "білу книгу" реформи судочинства в Польщі.