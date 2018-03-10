РФ задіяла спецслужби для забезпечення явки кримських татар на "вибори" президента в окупованому Криму, - Чубаров

Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента. Про це в інтерв'ю російській службі "Голосу Америки" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"За даними, які ми отримуємо, окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори. Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що цього разу окупанти хочуть відігратися за тотальну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року", – зазначив він.

Чубаров розповідає, що для забезпечення покірного приходу кримських татар на дільниці для голосування підключені і спецслужби:

"Влада чинить тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом".

За словами лідера кримських татар, керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснювало помітний тиск на студентів, "вдаючись до погроз, що якщо ті не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно далі вчитися".

"Такий же тиск відчувають вчителі, які зараз складають списки дітей та їх батьків, проводять з ними бесіди. Рекрутують людей для участі у виборах і через кримськотатарських підприємців ... Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб в Криму була не просто продемонстрована явка, а така явка, ступінь якої був би набагато вищий, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар", – вважає Чубаров.

Нагадуємо, вибори президента РФ відбудуться у Росії 18 березня 2018 року. ЦВК зареєструвала 8 кандидатів, серед яких Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак і Григорій Явлінський.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не відсилати спостерігачів до окупованого Криму на "вибори" президента РФ.