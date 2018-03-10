Скрипаль продовжував працювати на британську та інші розвідслужби, - ЗМІ

Колишній розвідник ГРУ Росії Сергій Скрипаль, який перебуває в лікарні у Великій Британії після замаху на вбивство, продовжував працювати на британські розвідувальні служби та спецслужби інших зарубіжних країн. Про це пише "Нова газета" з посиланням на Financial Times.

Джерела у службах безпеки розповіли FT, що Скрипаль після 2010 року, тобто коли був переданий Британії по обміну з Росії, передавав інформацію закордонним спецслужбам. Саме це могло стати причиною замаху.

За словами колишнього співробітника спецслужб, Скрипаль не міг допомогти в оперативній роботі, але він знав, як влаштована російська розвідка. Таким чином, сказав співрозмовник газети, колишній розвідник ГРУ міг пояснити, які були пріоритети Росії у засилання агентів на Захід, а також розповісти про способи вербування і методи контррозвідки. Це особливо було корисно в підготовці співробітників західних спецслужб.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його дочка були знайдені в непритомному стані на лавці в торговому центрі Maltings в Солсбері. Зараз вони перебувають у комі. Пізніше стало відомо, що колишнього розвідника і його дочку намагалися вбити нервово-паралітичним речовиною. Крім Скрипалів від цієї речовини постраждала ще 21 людина.

До 1999 року Сергій Скрипаль служив у ГРУ Генштабу Росії. У 2004 році його затримали за підозрою у шпигунстві на британську розвідку і засудили до 13 років суворого режиму. У 2010 році Дмитро Медведєв помилував Скрипаля і разом з ученим Ігорем Сутягіним і ще двома росіянами обміняли на 10 осіб, яких у США вважали російськими агентами.