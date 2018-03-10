У Білому домі назвали умови зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп не зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином без "конкретних кроків" з боку Пхеньяна. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Reuters, передає "ЄП".

"Президент не буде проводити зустріч за відсутності конкретних кроків і конкретних дій з боку Північної Кореї" - сказала вона.

При цьому Сандер не уточнила, про які саме дії і кроки йдеться.

Пізніше у Білому домі пояснила, що речниця не мала на увазі встановити нову умови для зустрічі з Кім Чен Ином.

Дональд Трамп зазначив важливість можливих переговорів з лідером Північної Кореї.

"Угода з Північною Кореєю дуже важлива, і, якщо вона буде завершена, це буде дуже добре для світу. Час і місце будуть визначені", - написав Дональд Трамп в Twitter.

Вашингтон неодноразово наголошував, що метою будь-яких переговорів з Пхеньяном є його відмова від ядерних і ракетних програм.

Нагадаємо, 9 березня Дональд Трамп написав у Twitter, що планується зустріч з лідером КНДР Кім Че Ином.