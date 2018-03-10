Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

У Британії готують бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії

10 березня, 2018 - 17:57
Фото Reuters

Уряд Великої Британії розглядає варіант колективного бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який пройде цього літа в Росії, у випадку, якщо буде доведена причетність Москви до отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, зараз представники влади Великої Британії почали переговори на міжнародному рівні, в тому числі і з США, для організації єдиної скоординованої відповіді, що включає в себе дипломатичні, економічні та військові заходи, якщо причетність російських спецслужб до замаху на Скрипаля буде доведена.

Бойкот ЧС-2018 є одним з розглянутих варіантів реакції. Передбачається, що в рамках бойкоту всі політики вищого рівня і офіційні особи публічно заявлять про відмову відвідувати чемпіонат.

Велика Британія очікує, що до запропонованих заходів приєднаються Польща, Австралія і Японія.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

У Берліні пройшла акція на підтримку активіста з РФ Бахолдіна
Країни Балтії виступили проти застосування санкцій ЄС щодо Польщі
Уряд Британії проводить екстрене засідання через замах на Скрипаля
Міністр оборони: Греція дуже близька до фатального зіткнення з Туреччиною
У Словаччині пройшли масові протести через вбивство журналіста
Парламент Каталонії відклав голосування за нового главу уряду автономії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 