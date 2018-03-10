У Британії готують бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії

Уряд Великої Британії розглядає варіант колективного бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який пройде цього літа в Росії, у випадку, якщо буде доведена причетність Москви до отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, зараз представники влади Великої Британії почали переговори на міжнародному рівні, в тому числі і з США, для організації єдиної скоординованої відповіді, що включає в себе дипломатичні, економічні та військові заходи, якщо причетність російських спецслужб до замаху на Скрипаля буде доведена.

Бойкот ЧС-2018 є одним з розглянутих варіантів реакції. Передбачається, що в рамках бойкоту всі політики вищого рівня і офіційні особи публічно заявлять про відмову відвідувати чемпіонат.

Велика Британія очікує, що до запропонованих заходів приєднаються Польща, Австралія і Японія.