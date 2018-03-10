У Каліфорнії стався напад на будинок ветеранів: 3 заручниць та злочинець мертві

Озброєний чоловік, який вранці у п'ятницю 9 березня влаштував стрілянину в будинку ветеранів у місті Йонтвіл у Каліфорнії, США, вісім годин утримував трьох заручниць. Після цього нападник і його жертви були знайдені мертвими. Про це повідомляє DW.

"У будинку ветеранів у місті Йонтвіл в Каліфорнії в п'ятницю, 9 березня, знайдені застреленими три заручниці і нападник, який раніше захопив будинок. Про це повідомляє місцева поліція і уточнює, що озброєний чоловік напав на будинок ветеранів і утримував кількох заручників близько восьми годин. Він відпустив декількох людей. Троє убитих заручниць - співробітниці будинку ветеранів", - зазначає видання.

За словами представника поліції, слідчі поки що не визначили мотив нападу, і невідомо, чи були вбиті обрані випадково. Протягом майже восьми годин поліції не вдалося встановити контакт з чоловіком і дізнатися його вимоги. Причини смерті нападника також зараз встановлюються.

Ім'я стрілка та загиблих поки не розголошуються. За даними видання Napa Valley Register, нападником був 36-річний учасник програми реабілітації ветеранів війни в Іраку і Афганістані з емоційними травмами. Повідомляється, що його виписали два тижні тому.

Центр ветеранів у Йонтвілі є одним з найбільших в США. Там проживають близько 840 учасників Другої світової війни, а також воєн у В'єтнамі та Іраку.