У квітні стартує кампанія з вибору сімейного лікаря, - Супрун

Що раніше українці почнуть пошуки сімейного лікаря, то більший буде вибір і впевненість, що саме цей лікар підходить. Про це у Facebook заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"У квітні розпочнеться національна кампанія з вибору лікаря - кожен українець зможе обрати собі сімейного лікаря (дорослі та діти), терапевта (дорослі) та педіатра (діти) й підписати з ним декларацію. Лікаря можна буде обрати без прив’язки до місця реєстрації", - наголосила вона.

За словами в.о. міністра, якщо хтось вже має лікаря, який доглядає його або членів вашої родини, до нього звикли і йому довіряють, то потрібно "просто підписати з ним декларацію".

"Якщо лікар, який вів вас до початку кампанії з вибору лікарів, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров’я", - додала Супрун.

Очільниця Мінохорони здоров'я нагадала, що угода з сімейним лікарем ("декларація") підписується безстроково і діє "до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря".

"Чим раніше ви почнете шукати свого лікаря - тим більше у вас буде вибору та впевненості, що саме цей лікар вам підходить", - наголосила Супрун.

Попередньо планується, що 1 сімейний лікар може підписати декларацію з 1800 пацієнтами, 1 лікар-терапевт з 2000 пацієнтами, 1 лікар-педіатр – 900 пацієнтами.