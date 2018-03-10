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У Києві та Рівному за ніч були травмовані 5 поліцейських

10 березня, 2018 - 11:47
Фото з Facebook-сторінки Сергія Князєва

Протягом минулої ночі під час несення служби в Києві та Рівному отримали травми відразу п'ятеро поліцейських. Про це у суботу, 10 березня, повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв у своєму Facebook.

"Сьогодні вночі одночасно в м. Київ та м. Рівне отримали травми під час несення служби п’ятеро поліцейських. При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в обох випадках порушників затримано та поміщено в ізолятори тимчасового тримання. "Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - наголосив він.

Джерело: День

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