У Києві та Рівному за ніч були травмовані 5 поліцейських

Протягом минулої ночі під час несення служби в Києві та Рівному отримали травми відразу п'ятеро поліцейських. Про це у суботу, 10 березня, повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв у своєму Facebook.

"Сьогодні вночі одночасно в м. Київ та м. Рівне отримали травми під час несення служби п’ятеро поліцейських. При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в обох випадках порушників затримано та поміщено в ізолятори тимчасового тримання. "Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - наголосив він.