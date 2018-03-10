У Львові Шевченка представлять по-новому – від неокласики до року

Завтра, 11 березня, хорова капела «Дударик» запрошує на новий проект, який, як обіцяють організатори, здійснить революцію у сприйнятті Шевченка. Мета заходу – «побачити у Кобзарі когось більшого від дядька в кожуху з підручника, відкрити для себе завжди актуального сучасника».

У двох концертах «Шевченко Revolution», що відбудуться у Львівській філармонії з участю «Дударика», Академічного симфонічного оркестру філармонії, солістів Львівської опери Тетяни Вахновської, Тараса Різняка, Миколи Кортуняка, оперної діви Софії Соловій, яка приїде на концерти з Італії, також – скрипальки і співачки Оксани Мухи та «Rock Orchestra», твори Кобзаря, що звучатимуть під музику різноманітних стилів, і це блюз, R'n'B та неокласика.

Ідея проекту належить керівникові «Дударика», композитору й диригенту Дмитрові Кацалу.

«Мене навчив шанувати Шевченка світлої пам'яті Батько Микола Кацал. А його навчив Львів, – розповідає Дмитро Кацал. – Від малого пам'ятаю Шевченківські дні у нашій сім'ї, у школі, потім – в «Дударику». Порівняти їх можу хіба з Різдвом. Це таке своєрідне втаємничення, вдумливі і просвітлені погляди… Збирались найближчі люди, співали пісні на Шевченкові вірші… Діти ставили сценки про малого Тараса. Пам’ятаю повно люду на «Шевченківських концертах» під час «відлиги» – спільне співання «Дум» і «Заповіту», єднання, грудирозпираюча жага бути поміж однодумцями, українцями, твердорукими патріотами….».

У програмі «Шевченко Revolution» – два десятки композицій. За задумом організаторів, «Шевченко Revolution» – сучасний і, головне, важливий концерт, на який варто прийти усією родиною, щоби «багато зрозуміти про Тараса Григоровича і, можливо, щось про себе».

Також Дмитро напівжартома розказує, що сам Шевченко, «як побратим», нашіптував йому на вухо інтонацію та розставляв крапки. Тому в програмі – улюблені пісні Кобзаря. Наприклад, «Тече річка невеличка» і «Ой, зійди, ти зіронько та вечірняя». «Шевченко їх любив і завжди, як осердя компанії, виспівував», – говорить автор проекту. І додає, що пісня Скрябіна «Мені однаково, чи буду жить в Україні, чи ні» перероблена для «Шевченко Revolution» у стилі R'n'B для хорової капели «Дударик», симфонічного оркестру та «Rock Orchestra». Пісня «Ой, вигострю товариша» лунатиме у стилі кантрі-блюз. А «Садок вишневий коло хати» виконуватиметься… по-тірольськи.

«Але особливо вразить слухачів «Місячна соната» Бетховена, на яку мені вдалося покласти вірш Тараса Шевченка «Зоре моя вечірняя», – переконаний Дмитро Кацал. – Вийшло щось неймовірне! Людина слухає-дивується: «Як, це ж Бетховен?!» – «Так!». – «Так це ж Шевченко!!!».

Як розповіла «Дню» промо-менеджер проекту «Шевченко Revolution» Ольга Максимяк, на обох концертах очікують аншлаг – глядачі розкупили квитки ще за кілька днів до прем’єри.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів