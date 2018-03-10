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У Маневичах на Волині створюють музей одного експоната – тисячолітнього човна-довбанки

10 березня, 2018 - 16:09
Фото "Волинські Новини"

Вже більше двох років цей унікальний човен-довбанка знаходиться  на приватній пилорамі у містечку Маневичі. Довбанку (човен названий так, бо видовбаний з цілісного стовбура дерева) відшукали  випадково у річці біля села Старосілля,коли від берегів відступила вода. Човен пережив багато досліджень, і датують його 13-м століттям. Має довжину 12 метрів 20 сантиметрів, у ширину він – 75 сантиметрів, у глибину – до метра. На Волині вже траплялися подібні знахідки, бо човни-довбанки були одним із видів транспорту для наших предків. У Волинському краєзнавчому музеї є дві довбанки (17 і 18 століття), на 5 і 7 метрів. Подібного човну маневицькому  в Україні ще не знаходили. Але  після віднайдення довбанці  так і не знайшлося іншого місця, ніж у приватного підприємця. Човен обробляють спеціальними речовинами, щоб не розсихався,але він все-одно руйнується.

Спеціальне приміщення для унікальної знахідки вирішили, врешті, спорудити у Маневичах. Як повідомив голова Маневицької РДА  Андрій Линдюк, споруду для човна облаштують біля приміщення районного музею. «На це виділяємо  півтора мільйона гривень, - каже він. - У нас і так вже є потреба розширення нинішнього музею, бо маємо чимало експонатів, які нема де розмістити. Ми там і магазин, який поруч є, будемо виселяти, щоб розширити експозиції. Я, як голова РДА, знайду кошти, щоб добудувати музей і розмістити цю знахідку у нас в районі. А якщо наступним поколінням човен не буде потрібний, то нехай передають, куди вважатимуть за доцільне. Моє завдання – зберегти».

Крім цієї довбанки, у Маневицькому районі відшукали ще три. Одну... вкрали на березі річки і вивезли в невідомому  напрямку,  ще два зберігаються також у непристосованих приміщеннях.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

 

Джерело: День

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