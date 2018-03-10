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У мережі опублікували відео, зняте пінгвінами на камеру науковців

10 березня, 2018 - 18:15
Скріншот з відео

Австралійські науковці зняли в Антарктиді кумедне відео з пінгвінами. Опублікували ролик на YouTube.

Один із вчених встановив відеокамеру біля лежбища пінгвінів, яке знаходиться недалеко від австралійської науково-дослідницької станції "Моусон". Птахи помітили камеру і вирішили розглянути її, однак випадково перекинули. Пристрій почав знімати небо, але пінгвіни не покинули затію і продовжили розглядати відеокамеру, ставши перед нею ніби позуючи для селфі.

За твердженням вчених, пінгвіни за своєю природою дуже допитливі і тому часто проявляють інтерес до техніки.

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