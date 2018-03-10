У МВС розповіли, скільки тривала спецоперація щодо викриття Рубана

Спеціальна операція щодо викриття голови організації "Офіцерський корпус", колишнього переговорника з обміну військовополоненими й фейкового "генерала" Володимира Рубана тривала 9-10 місяців. Про це заявив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі одного з телеканалів.

"Це реально хороша кількамісячна (дев'ять чи навіть десять місяців тривала ця спецоперація) оперативна розробка цієї людини та кількох інших осіб Службою безпеки у взаємодії з військовими. Я думаю, що те, що ми побачили, це переконливо, і результат вже досить гідний", - сказав він.

Також він вважає оголошення підозри Рубану більш ніж обґрунтованим.

"Для мене, очевидно, є достатнім обсяг інформації, наданий СБУ, щоб вважати більш ніж обґрунтованою підозру Рубану. Наразі мені видаються досить переконливими докази, не всі, а, за моїми оцінками, частина п'ята від того, що має спецслужба. Мені вони видаються досить переконливими", - сказав він.

Операцію із затримання Рубана Шевченко назвав "не випадковою", і справа, на його думку, має судову перспективу.

Нагадаємо, затриманим за підозрою у ввезенні зброї та боєприпасів з окупованої території керівником ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном у 2004-2005 рр. було створено низку видавничих та поліграфічних підприємств, котрі за рахунок спонсорських коштів з Російської Федерації спеціалізувалися на випуску проросійських агітаційних та пропагандистських матеріалів, наголошують у СБУ.