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У Словаччині пройшли масові протести через вбивство журналіста

10 березня, 2018 - 18:39
Фото Reuters

Десятки тисяч словаків вийшли на вулиці міст країни і за кордоном через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Про це повідомляє видання Aktuality.

У протестах взяли участь понад 120 тисяч людей. Як зазначає видання, це був, ймовірно, найбільш масовий протест у країні з 1989 року, коли в ході Оксамитової революції у країні був повалений комуністичний лад.

Найбільш масовим був протест у столиці Словаччини Братиславі, де на вулиці вийшли 60 тисяч людей.

Організатори вимагали відкритого розслідування вбивства журналіста і призначення нового, вартого довіри уряду, в якому не буде людей, підозрюваних у корупції чи зв’язках з мафією. Також люди прагнуть, щоб до розслідування були залучені міжнародні експерти.

"Ми не довіряємо політикам у проведенні незалежного розслідування. Вони виявилися нездатні розслідувати попередні скандали" - заявляли учасники акції.

Протестувальники прийшли також під будівлі парламенту і уряду і вимагали відставки прем’єра Роберта Фіцо.

Як  зазначається, попри побоювання поліції, протести по всій країні проходили мирно.

Багатотисячні протести у Словаччині пройшли і 2 березня.

Джерело: Еспресо

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