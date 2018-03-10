У Сирії бойовики почали залишати Східну Гуту

У Сирії невеликі групи бойовиків почали залишати оточену урядовими силами підконтрольну повстанцям Східну Гуту. Про це інформує Радіо "Свобода".

Так, угруповання "Джейш аль-Іслам" ("Армія Ісламу"), найбільша з декількох груп бойовиків у Східній Гуті, заявила, що представників джихадстського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" евакуюють в північну провінцію Ідліб.

Повідомляється, що сирійське державне телебачення 9 березня показало відео, на якому близько десяти бійців зі своїми сім'ями прибувають до пропускного пункту Аль-Вафидин і сідають в автобус.

Згідно з повідомленням, рішення про евакуацію прийняли на консультаціях з ООН, кількома неназваними міжнародними сторонами та громадськими лідерами зі Східної Гути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гуманітарні установи ООН і партнери Організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу, яку вони через обстріли не змогли розвантажити в понеділок. Так, вдалося доставити мішки з пшеничним борошном і інші продукти харчування.