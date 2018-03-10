У віці 75 років помер лауреат Нобелівської премії Джон Салстон

Лауреат Нобелівської премії в сфері медицини і фізіології, британський біолог Джон Салстон помер у віці 75 років. Про це повідомляється на сайті Інституту Сенгера, який вчений заснував і яким керував із 1992 по 2000 рік.

Зазначається, що вчений помер 6 березня, однак про це стало відомо тільки зараз.

Джон Едвард Салстон народився 27 березня 1942 року. Закінчив Кембриджський університет у 1963 році, і там же захистив докторську дисертацію (1966), що була присвячена хімії нуклеотидів, плідно працював на посаді директора Інституту Сенгера. У 2002 році разом з Робертом Хорвіца і Сіднеєм Бреннером отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини за відкриття в області генетичного регулювання розвитку людських органів. Був членом Лондонського королівського товариства з поширення знань про природу – провідного наукового товариства Великої Британії.

Один з найістотніших вкладів Салстона в біологічну науку – повний опис порядку поділу ембріональних клітин C. elegans.