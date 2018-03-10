Україна потрапила в топ-5 одиночного міксту

Слідом за вдалими виступами у спринтерській гонці наших жінок Україна вдало пройшла одиночну змішану естафету. Тандем Ірини Варвинець та Артема Тищенка опинився на високих позиціях. Нашим спортсменам лише дещиці не вистачило, щоб зачепитися за нагороди.

Протягом гонки наші біатлоністи були претендентами на високі місця. На першому етапі Ірина Варвинець з одним додатковим патроном передала естафету першою, проте Артем Тищенко не зміг втримати цей хід і опустився на шосту сходинку, відстаючи від лідерів на більш ніж 10 секунд. А вже на третьому етапі Варвинець повернула Україну на лідируючі позиції, зокрема і завдяки хибам норвежки Марте Ольсбу, яка примудрилася сходити на штрафне коло, у той час як наша спортсменка відстрілялася знову лише з допомогою одного додаткового патрона.

Заключну стрільбу з позиції лежачи Тищенко провів бездоганно і вийшов з вогневого рубежу з хорошим гандикапом, який міг зберегти завдяки бездоганній стрільбі. Але відстрілятися без допоміжного патрона не вдалося. Тищенко витратив час на одну перезарядку, випустивши попереду себе француза Антонена Гігонна, який у підсумку став переможцем разом із Анаїс Шевальє. А от нашому Артему не вдалося втримати другу сходинку. За ходом дистанції його «з’їли» Джуліан Ебергард та Йоганнес Тінгнес Бо, які разом із Лізою-Терезою Гаузер та Марте Ольсбу відповідно посіли другу і третю сходинки. Україна залишилася лише з «дерев’яною» медаллю на четвертій позиції.

Богдан Проскуров