Україна виграла "срібло" у змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

У фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета. Українські кольори в ній захищали Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний. Після олімпійських невдач від звітної гонки вболівальники навряд чи очікували високих результатів, хоча досягнення останніх днів все ж давали надії, що наша команда щонайменше не пастиме задніх.

Анастасія Меркушина добре розігнала гонку, відпрацювавши з хорошою швидкістю роботи на вогневому та доволі непоганим ходом. Підтримала цей ритм і Віта Семеренко, яка пройшла свою дистанцію лише з одним додатковим патроном у стрільбі на позиції лежачи та втримала нашу збірну в трійці лідерів з лише умовним відставанням від лідера. Тому на дистанцію Артем Прима виходив лідером. Зважаючи на певні проблеми зі здоров’ям, у Артема були певні побоювання, чи зможе він витримати свою дистанцію. Але Прима пройшов феєрично, зберігши лідерські місця за нашою країною. Біатлоністу довелося використати лише один додатковий патрон на двох вогневих, а стійку він взагалі відпрацював із неймовірною швидкострільністю. Естафету Дмитрові Підручному Артем передав четвертим в когорті із Домініком Віндішем, Генріком Л'Абе-Лундом та Дмитром Малишком. Загалом квартет лідерів випереджав найближчих переслідувачів на 34 секунди.

На Дмитра Підручного лягла серйозна місія втримати ці позиції, а то і поборотися за медалі. Саме в змішаній естафеті таких нагод у нашої команди не було вже давно. Лежку четвірка лідерів провела більш ніж ідеально, синхронно відстрілявшись в «нуль», тому кульмінація гонки відбулася уже на стійці, а розв’язка – на останньому колі. Фактично вся четвірка, за винятком росіянина Максима Цвєткова, використала по одному додатковому патрону, а Дмитро Підручний серед цієї когорти вирвався першим з п’ятисекундною перевагою над переслідувачами.

Довга контактна боротьба з італійцем Лукасом Гофером та норвежцем Тар’єй Бо завершилася тим, що Лукас на останніх метрах дистанції все ж випередив нашого Дмитра і здобув «золото». Україна ж поклала до скарбнички срібну медаль, якої так бракувало кілька тижнів тому на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Втім це не применшує досягнення наших спортсменів, які сьогодні виклалися на повну. Трійку замкнули норвежці. Росіяни залишилися без п’єдесталу.

Завтра на вболівальників очікує гонка з масовим стартом, у якій виступлять три українки – Юлія Джима, Віта та Валентина Семеренко. Українські чоловіки в цій дисципліні участі не братимуть, адже не кваліфікувалися за жодною із квот.

Богдан Проскуров