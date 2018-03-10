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Українська біатлоністка Журавок здобула "срібло" на етапі Кубка IBU

10 березня, 2018 - 16:24
Фото: biathlon.com.ua

На етапі Кубка IBU в російському Уваті відбулася індивідуальна гонка серед жінок. Як пише biathlon.com.ua, українка Юлія Журавок чисто відстріляла на всіх чотирьох вогневих рубежах, завдяки чому змогла виграти срібну медаль.

Перше місце посіла росіянка Ірина Услугіна, бронза – у ще однієї представниці Росії Євгенії Павлової.

Також стало відомо про результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті. Збірна України у складі Ірини Варвинець і Артема Тищенка посіла підсумкове четверте місце, відставши від третього на 6 секунд, а від переможця – на 10 секунд.

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