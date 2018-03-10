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Уряд Британії проводить екстрене засідання через замах на Скрипаля

10 березня, 2018 - 21:20

Британські міністри з питань безпеки проводять екстрене засідання у зв'язку з замахом на екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його дочку. Про це повідомляє АР.

«Міністри з питань безпеки уряду Великої Британії проводять екстрене засідання для обговорення розслідування у справі отруєння в Англії росіянина, який шпигував для Великої Британії», - йдеться в повідомленні.

На зустрічі, скликаній міністром внутрішніх справ Ембер Радд, будуть розглянуті останні поліцейські і розвідувальні звіти з міста Солсбері, де ведеться розслідування.

Як повідомлялося, 4 березня 66-річний екс-розвідник Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці в торговому центрі Maltings в Солсбері і госпіталізовані з симптомами сильного отруєння. Зараз вони знаходяться в комі. Крім них медична допомога була потрібна ще більш як 20 людям.

Скотланд-Ярд офіційно оголосив, що вважає отруєння замахом на вбивство, вчиненим за допомогою нервово-паралітичної речовини.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон відповість рішуче, якщо виявиться, що Росія причетна до отруєння Скрипаля.

В рамках розслідування справи слідчі розгорнули експертні роботи на ділянці кладовища, де поховані дружина і син отруєного.

Джерело: Укрінформ

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