В Індії дозволили застосовувати пасивну евтаназію до невиліковно хворих або перебуваючих у безнадійній комі пацієнтів. Про це повідомляє NDTV, передає "РБК-Україна".

Зазначимо, пасивна евтаназія - припинення лікування або відключення від препаратів пацієнта – буде застосовуватися в Індії, якщо людина невиліковно хвора або знаходиться в глибокій комі. Пацієнт сам зможе вирішувати, чи потрібно штучно підтримувати його життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в індійському штаті Уттар-Прадеш через спалах енцефаліту й несвоєчасну доставку в лікарні з 9 серпня 2017 року померли 30 дітей. За словами головного медичного суперінтенданта лікаря Р. С. Шукла, причиною смерті щонайменше 10 дітей став енцефаліт - хвороба, яка викликає запалення головного мозку.

Разом з тим на заході Індії у штаті Махараштра зафіксовано різке зростання захворюваності на свинячий грип, зокрема, з початку року до середини липня 2017 року від нього загинули 284 людини, а усього зафіксовано 2324 хворих.