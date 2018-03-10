В Україні стартував весняний сезон фестивалю "Британський театр у кіно"

У восьми українських містах стартував весняний сезон фестивалю "Британський театр у кіно", в рамках якого відбудуться покази вистав найкращих британських театрів на великих екранах. Про це повідомляє прес-служба Британської ради в Україні.

"Британська Рада в Україні та арт-об'єднання CoolConnections представляють весняний сезон фестивалю "Британський театр у кіно" – покази вистав найкращих британських театрів на великих екранах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цього сезону покажуть п'єсу Вільяма Шекспіра "Гамлет", де виконавцем головної ролі став номінант на премію "Оскар" британський актор Бенедикт Камбербетч.

Окрім цього, заплановані покази 5 вистав:

"Привиди",

"Жінка, не варта уваги",

"Кішка на розпеченому даху",

"Суворе випробування",

"Йерма".

Покази відбуваються у кінотеатрах Дніпра, Києва, Луцька, Львова, Полтави, Харкова, Херсона та Чернігова і демонструються англійською мовою з українськими субтитрами.

У столиці п'єси покажуть у кінотеатрі "Київ".