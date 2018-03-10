Волкер: Проблема не у "Мінську", а в його імплементації

Проблема завершення війни на сході України полягає не у змісті Мінських домовленостей, а в їх імплементації. На цьому наголосив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час дискусії на Брюссельському форумі в суботу, 10 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Мінські домовленості існують. І вони включають усі питання, які необхідні для забезпечення припинення вогню, відновлення українського національного контролю, суверенітету і територіальної цілісності. Але проблема полягає лише у тому, що ці домовленості мають бути імплементовані", - зауважив спецпредставник США.

Американський дипломат відзначив, що Росія, будучи підписантом цих домовленостей, не забезпечує стале припинення вогню, продовжує розгортання своїх військових органів військового управління та не виводить важке озброєння з регіону.

"Україна втрачає щотижня декілька своїх солдатів. Уявіть, що ви маєте реальну війну на своїй території. Не десь далеко, а безпосередньо на вашій території. І ваші збройні сили захищають вашу країну, втрачаючи солдатів, які захищають власну країну. Ось така ситуація нині в Україні. Уявіть вплив цього на політику в країні", - наголосив Волкер.

Відтак американський дипломат акцентував увагу, наскільки важко керівництву держави в таких умовах вирішувати питання економіки, розвитку освіти, інших нагальних потреби і проблеми суспільства.

"Ось під таким тиском нині перебуває Україна", - відзначив спецпредставник США.

Як повідомлялося, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер вважає, що вибори в ОРДЛО можливі лише після того, як на окупованій частині України буде розгорнута миротворча місія ООН, яка має стати перехідною. Саме їй має перейти контроль в управлінні регіоном від Росії, і лише від ООН контроль над окупованими частинами Донбасу перейде до України.