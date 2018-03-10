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Володарем Кубку України з баскетболу став "Дніпро"

10 березня, 2018 - 17:17
Фото: dnipro.ua

Сьогодні в Харкові відбувся фінальний матч Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. У вирішальному поєдинку за трофей «Дніпро» обіграв «Хімік» (Южне) 78:71. Про це повідомляє Укрінформ.

У фінальному матчі традиційного «Фіналу чотирьох» чинний володар трофею «Дніпро» обіграв «Хімік» 78:71. В цілому гра вийшла рівною. Лише в третій чверті «Дніпро» зумів відірватися від суперника на десять очок, а потім впевнено утримав перевагу до кінця гри.

У южненців кращими на майданчику були Колтер (22) і Петров (18). Найрезультативнішими у дніпрян стали Глєбов (21), Тимофеєнко (20) і  Мішула (14).

Нагадаємо, у півфіналах «Хімік» обіграв одеський клуб БІПА, а «Дніпро» дотиснув харківський «Політехнік».

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