Володарем Кубку України з баскетболу став "Дніпро"

Сьогодні в Харкові відбувся фінальний матч Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. У вирішальному поєдинку за трофей «Дніпро» обіграв «Хімік» (Южне) 78:71. Про це повідомляє Укрінформ.

У фінальному матчі традиційного «Фіналу чотирьох» чинний володар трофею «Дніпро» обіграв «Хімік» 78:71. В цілому гра вийшла рівною. Лише в третій чверті «Дніпро» зумів відірватися від суперника на десять очок, а потім впевнено утримав перевагу до кінця гри.

У южненців кращими на майданчику були Колтер (22) і Петров (18). Найрезультативнішими у дніпрян стали Глєбов (21), Тимофеєнко (20) і Мішула (14).

Нагадаємо, у півфіналах «Хімік» обіграв одеський клуб БІПА, а «Дніпро» дотиснув харківський «Політехнік».