Євромайданівця Коломійця в окупованому Криму вдруге за 2 тижні відправили в ШІЗО

Українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця, засудженого в окупованому Криму, вдруге посадили в штрафний ізолятор. Про це розповіла його дружина Галина Коломієць, повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.

За словами Галини Коломієць, 26 лютого її чоловіка посадили в ШІЗО на 10 діб за недотримання форми одягу.

"За добу до виходу з ізолятора співробітники колонії сфотографували, що він спить не за режимом (на підлозі). Через що 9 березня його вдруге відправили в ШІЗО ще на 10 діб. Поки Андрій перебував в ізоляторі, оперативники допитували ув'язнених, які працюють разом з ним в одному цеху. У них запитували, чи знають вони, що Андрій – політв'язень. Також співробітники колонії цікавилися, чи Коломієць ділився з іншими про Україну та події на Майдані", – зазначається в повідомленні.

Українського політв'язня Андрія Коломійця у окупованому Криму засудили на 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Жителя Київської області Коломійця затримали на території Кабардино-Балкарії в травні 2015 року. Після затримання його привезли в Крим та звинуватили у замаху на вбивство двох кримських беркутівців у Києві під час Євромайдану.