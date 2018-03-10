За минулу добу в зоні проведення АТО від ворожих обстрілів загинув український військовий

Минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО здійснивши три обстріли позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за 9 березня у Facebook.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку загарбники двічі застосовували стрілецьку зброю. Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників у районах населених пунктів Авдіївка та Водяне.

Унаслідок ворожого вогню минулої доби один український воїн загинув. Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу.