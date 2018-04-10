Бойовий есмінець США Donald Cook наблизився до бази РФ в Сирії, - ЗМІ

Американський бойовий есмінець USS Donald Cook 9 квітня прибув до берегів сирійського міста Тартус, де знаходиться військова база РФ. Про це повідомляє "Ліга.Новости" з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

За даними видання, есмінець, оснащений 60 крилатими ракетами Томагавк, вийшов з кіпрського порту Ларнаки і розташувався в 100 км від російської військово-морської бази.

Згідно з повідомленням, літаки ЗС РФ вже чотири рази пролітали на малій висоті над військовим кораблем.

Про те, що USS Donald Cook знаходиться східному Середземномор'ї також повідомляли The Washington Post і Washington Examiner.

У свою чергу, американські ЗМІ пишуть з посиланням на Пентагон, що відомство спростувало наближення есмінця з територіальних вод Сирії та його зближення з російськими літаками.

У понеділок, 9 квітня, на засіданні Ради безпеки ООН, постпред США Ніккі Гейлі гарантувала відповідь "монстру", який застосував хімічну зброю в сирійському місті Дума. Члени РБ ООН не прийняли жодних рішень на засіданні, однак делегація США заявила, що відповість винуватцю самостійно. За інформацією ЗМІ, США розглядають варіант міжнародної військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума.