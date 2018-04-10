Британії "доведеться" відновити військову інтервенцію в Сирії, - Тоні Блер

Колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер вважає, що Лондону "доведеться" відновити будь-яку військову інтервенцію в Сирії, очолювану США, або ж дати карт-бланш для майбутнього використання хімічної зброї.

Про це повідомляє The Independent.

Говорячи про хіматаку в сирійській Думі минулого тижня, він наголосив, що винуватців необхідно притягнути до відповідальності.

"Якщо ви не реагуєте на використання хімічної зброї проти цивільних осіб, то, очевидно, ми ігноруємо те, що сказало міжнародне співтовариство. Це неприпустимо, і ті, хто користується такими методами, повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав Блер.

Він закликав нинішнього прем'єра Британії Терезу Мей діяти і сказав, що вона має бути готова підтримати потенційні удари США, тому що «невтручання також є політикою з наслідками».

Заявивши, що дії Великобританії проти сирійського режиму «дуже ймовірні», Блер сказав, що уряду не обов'язково чекати схвалення парламентом повітряних ударів по режиму Асада.

Нагадаємо, щонайменше 60 людей загинули і понад 1000 людей постраждали в результаті хімічної атаки проти східної Гути 9 квітня.

Раніше повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що режим президента Сирії Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, повинні бути притягнуті до відповідальності у разі доведення їхньої причетності до хімічної атаки у сирійській Гуті цими вихідними.