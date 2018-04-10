Через страйк у Німеччині скасували понад тисячу авіарейсів

У Німеччині масштабний страйк працівників державних та комунальних підприємств паралізував роботу кількох аеропортів, що спричинило скасування понад тисячі рейсів. Від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів, передає DW.

Працівники багатьох державних та комунальних підприємств Німеччини у вівторок, 10 квітня, не вийшли на роботу, вимагаючи істотного підвищення заробітної плати. Попереджувальний страйк, оголошений профспілкою Verdi, позначився і на роботі кількох аеропортів країни, що призвело до скасування більш, ніж тисячі рейсів.

За наявними на середину дня даними, в аеропорту Франкфурта скасували 659 із запланованого 1441 рейсу. Найбільше потерпіли від страйку в цьому аеропорту пасажири авіакомпанії Lufthansa. У Мюнхенському аеропорту скасували 400 із запланованих 1200 рейсів, а в аеропорту Кельн-Бонн не обслуговували 76 з близько 250 запланованих рейсів, інформує агенція новин AFP. У підсумку від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів.

Організатори та учасники страйків вимагають підвищення заробітної плати, а також збільшення грошових винагород для практикантів. Роботодавці відхиляють ці вимоги. Наступні раунди переговорів з метою встановлення прийнятних тарифів оплати праці між підприємствами і профспілками мають відбутися 15 та 16 квітня. Впродовж цього тижня страйки триватимуть по всій Німеччині.