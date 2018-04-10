Кожен з нас живе в віках, бо ми, перш за все, – ідеї.
Микола Куліш, український драматург, журналіст, педагог, представник Розстріляного Відродження

Через страйк у Німеччині скасували понад тисячу авіарейсів

10 квітня, 2018 - 22:10
Фото Reuters

У Німеччині масштабний страйк працівників державних та комунальних підприємств паралізував роботу кількох аеропортів, що спричинило скасування понад тисячі рейсів. Від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів, передає DW.

Працівники багатьох державних та комунальних підприємств Німеччини у вівторок, 10 квітня, не вийшли на роботу, вимагаючи істотного підвищення заробітної плати. Попереджувальний страйк, оголошений профспілкою Verdi, позначився і на роботі кількох аеропортів країни, що призвело до скасування більш, ніж тисячі рейсів.

За наявними на середину дня даними, в аеропорту Франкфурта скасували 659 із запланованого 1441 рейсу. Найбільше потерпіли від страйку в цьому аеропорту пасажири авіакомпанії Lufthansa. У Мюнхенському аеропорту скасували 400 із запланованих 1200 рейсів, а в аеропорту Кельн-Бонн не обслуговували 76 з близько 250 запланованих рейсів, інформує агенція новин AFP. У підсумку від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів.

Організатори та учасники страйків вимагають підвищення заробітної плати, а також збільшення грошових винагород для практикантів. Роботодавці відхиляють ці вимоги. Наступні раунди переговорів з метою встановлення прийнятних тарифів оплати праці між підприємствами і профспілками мають відбутися 15 та 16 квітня. Впродовж цього тижня страйки триватимуть по всій Німеччині.

Більше новин

Єврокомісія виділяє 410 млн євро для підтримки розвитку успішних стартапів в ЄС
У Порошенка підвели підсумки візиту до Німеччини
Україна запускає "потяг чотирьох столиць" з Києва до Риги
Президенти України та Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ
Суд Лондона відновив розслідування загибелі свідка у справі Магнітського
Порошенко висловив співчуття польському народу у зв'язку з річницею авіакатастрофи біля Смоленська

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 