Цукерберг провів приватні зустрічі з членами Конгресу США напередодні слухань у сенаті

Глава Facebook Марк Цукерберг провів ряд приватних зустрічей з впливовими членами Конгресу США напередодні призначених на вівторок слухань у сенаті, на яких він має давати свідчення. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

Одна з перших таких зустрічей, за даними агентства, відбулася у Цукерберга з сенатором Біллом Нельсоном (демократом від штату Флорида), впливовим членом сенатського комітету з торгівлі.

Цей комітет, а також сенатський юридичний комітет почнуть у вівторок о 14:15 (20:15 за київським часом) спільні слухання, під час яких, за даними агентства, буде обговорюватися питання про витік приватних даних мільйонів користувачів соцмережі.

У середу о 10:00 (16:00 за київським часом) слухання на цю тему пройдуть в комітеті Палати представників з питань енергетики.

Нагадаємо, Facebook виявилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів.