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Доба в зоні АТО: Бойовики 35 разів обстріляли позиції ЗСУ, 3 військових поранені

10 квітня, 2018 - 08:41
Фото Reuters

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, й надалі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії бойовики обстріляли наші позиції в районі Широкиного та Лебединського, а зі 120 мм мінометів – двічі поблизу Водяного. Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки обстріляв з гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.

Крім того, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Пищевика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти «Бутівка».

На Луганському напрямку із гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по  укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.

Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень. Їх доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

Джерело: День

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