Доньку Скрипаля виписали з лікарні і перевезли у "безпечне місце"

Постраждалу в березні під час нападу із застосуванням отруйної речовини в Солсбері Юлію Скрипаль виписали з британської лікарні.

33-річна Юлія Скрипаль лікувалась у районній лікарні Солсбері більше місяця після отруєння. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що її виписали з лікарні у понеділок і відправили у “безпечне місце”.

66-річний батько Юлії Скрипаль залишається в лікарні, але його стан "швидко покращується", зазначає BBC.

При цьому Sky News зазначає, що спочатку Ю.Скрипаль повинні були виписати з лікарні ще напередодні. Однак це джерело поки не підтвердило, що це вже сталося.

Очікується, що медики, які займалися лікуванням росіянки, виступлять із заявою пізніше сьогодні.

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка були госпіталізовані в Солсбері. Британська влада дійшла висновку, що обидва були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". За версією Лондона, за отруєнням стоїть Росія. У Москві подібні звинувачення відкидають.

Раніше повідомлялося, що лікарі офіційно підтвердили, що Юлія Скрипаль вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується". Її батько залишається в критичному, але стабільному стані.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.

5 квітня Ю.Скріпаль зателефонувала сестрі по телефону і повідомила, що з нею "все добре, вона скоро виписується". Також вона повідомила, що її батько також почувається нормально.

У п'ятницю, 6 квітня, повідомлялося, що за інформацією лікарів Сергій Скрипаль добре реагує на лікування та стан його здоров’я також "швидко покращується".

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