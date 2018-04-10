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Facebook сприятиме дослідженню ролі соцмереж у процесі виборів

10 квітня, 2018 - 15:59
Фото Reuters

Компанія Facebook пообіцяла сприяти вченим, що досліджують роль цієї та інших соціальних мереж у процесі виборів. При цьому в компанії пообіцяли, що не матимуть права впливати на підбір учасників проекту та їх висновки.

Про це йдеться в заяві віце-президента Facebook із суспільних комунікацій Еліота Шрейджа і глави дослідницького відділу корпорації Девіда Гинсберга, повідомляє прес-центр соціальної мережі Facebook.

“Facebook оголошує сьогодні про нову ініціативу з метою сприяння незалежному та заслуговуючому довіри дослідженню ролі соціальних мереж у виборах, а також у цілому, в демократії”, — йдеться в повідомленні компанії.

Роботу буде проводити група вчених, склад якої поки не визначений. Facebook запевняє, що вона не матиме права впливати на підбір учасників проекту, на їх роботу і їх висновки. Для забезпечення незалежності соцмережа не виділятиме гроші на дослідження, його фінансуватимуть ряд великих американських благодійних фондів.

Джерело: День

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