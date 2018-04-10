ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа

Агенти ФБР провели обшук в офісі особистого адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на адвоката Стівена Райана, який представляє інтереси Майкла Коена.

Дозвіл на проведення обшуку дала прокуратура Нью-Йорка за запитом спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування з приводу російського втручання у президентські вибори у США в 2016 році. Як вважає газета, обшуки, очевидно, не пов’язані безпосередньо зі слідством, яке веде Мюллер, але можуть бути засновані на інформації, яку він дізнався і передав нью-йоркським прокурорам.

“Сьогодні управління федерального прокурора по нью-йоркському окрузі Південний Манхеттен виконало серію ордерів на обшук і конфіскувало конфіденційні повідомлення між моїм клієнтом Майклом Коеном і його клієнтами”, — заявив Стівен Райан. “Співробітники федеральної прокуратури повідомили мені, що дії у Нью-Йорку, частково, були зроблені за дорученням управління спецпрокурора Роберта Мюллера”, — додав адвокат.

Агенти ФБР вилучили листування Коена з Трампом, а також документи, що стосуються платежів, зроблених адвокатом колишній порноактриси Стефані Кліффорд, відомої під псевдонімом Стормі Деніелс, яка стверджує, що у неї був зв’язок з президентом США.

“Рішення прокуратури США провести розслідування з використанням ордерів на обшук є абсолютно недоречним, це призвело до непотрібного вилучення захищених повідомлень між клієнтами і адвокатом”, — наводить видання слова адвоката Стівена Райана.

Повідомляється також, що президент США Дональд Трамп назвав обшук “ганьбою”. “Це ганебна ситуація”, — сказав американський лідер журналістам.

Трамп зазначив, що це “полювання на відьом” і “атака на нашу країну”. При цьому підлеглих спецпрокурора Роберта Мюллера він назвав “найбільш суперечливою групою людей”.