ФІФА визначила найкращий гол за всю історію чемпіонату світу

10 квітня, 2018 - 14:09
Гол футболіста збірної Мексики Мануеля Негрете у ворота збірної Болгарії на чемпіонаті світу 1986 року був визнаний найкращим за всю історію цього турніру.
Про це повідомила прес-служба Міжнародної федерації футболу на офіційному сайті.
Збірна Мексики зустрілася з болгарською командою в 1/8 фіналу. Негрете вдалося забити гол ударом з льоту, перебуваючи майже у лінії штрафного майданчика.
Цікаво, що на тому ж чемпіонаті світу нападник збірної Аргентини Дієго Марадона забив гол у ворота англійців після сольного проходу, який став одним з найбільш відомих моментів у кар'єрі аргентинця.
Джерело: День