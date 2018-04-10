ФІФА визначила найкращий гол за всю історію чемпіонату світу

Гол футболіста збірної Мексики Мануеля Негрете у ворота збірної Болгарії на чемпіонаті світу 1986 року був визнаний найкращим за всю історію цього турніру.

Про це повідомила прес-служба Міжнародної федерації футболу на офіційному сайті.

Збірна Мексики зустрілася з болгарською командою в 1/8 фіналу. Негрете вдалося забити гол ударом з льоту, перебуваючи майже у лінії штрафного майданчика.

Цікаво, що на тому ж чемпіонаті світу нападник збірної Аргентини Дієго Марадона забив гол у ворота англійців після сольного проходу, який став одним з найбільш відомих моментів у кар'єрі аргентинця.