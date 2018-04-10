Голова МЗС Німеччини поїде на Донбас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас відвідає Україну, зокрема Донбас, найближчим часом. Про це у вівторок, 10 квітня, повідомила прес-служба президента України за підсумками зустрічі Петра Порошенка з Маасом у Берліні.

"Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини підтвердив намір відвідати Україну, зокрема Донбас, найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко висловив вдячність за тверду позицію Берліна на підтримку України, засудження та невизнання анексії Криму, припинення російської агресії на Донбасі, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сторони скоординували підходи щодо перспектив розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу. Було відзначено принципову важливість того, щоб миротворці ООН охоплювали всю окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянку кордону", - передали в прес-службі.

Підкреслено важливе значення роботи в Нормандському форматі та потребу у продовженні режиму санкцій проти Росії як елементу стримування від агресії та заохочення до справжнього пошуку мирного врегулювання.

Окрему увагу було приділено питанням енергетичної солідарності між Україною та ЄС, а також зміцненню двостороннього українсько-німецького співробітництва, зокрема у сфері посилення кібербезпеки та протидії пропаганді.

Міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що його країна продовжить підтримку України та реформ, які Україна сьогодні проводить, додали в прес-службі президента України.