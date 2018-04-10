ГПУ завершила досудове розслідування у справі про держзраду Поклонської і Аксьонова

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишніх високопосадовців АР Крим за фактами державної зради. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Зокрема, у кримінальних справах фігурують Наталія Поклонська, Сергій Аксенов, Володимир Константинов та інші колишні високопосадовці АР Крим.

Справи порушені за фактами державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинення дій у складі злочинної організації, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та скоєння ряду інших особливо тяжких злочинів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 109, 111, 110, 255 КК України.

В газеті "Урядовий кур'єр" опубліковані повідомлення про завершення досудового розслідування стосовно підозрюваних та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

По завершенню ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до Апеляційного суду м. Києва для встановлення підсудності його розгляду.

Встановлено, що зазначені особи упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали участь у ній.

Як повідомлялося, Поклонську було "обрано" депутатом Державної думи РФ від "Єдиної Росії". У жовтні 2016 року президент РФ Володимир Путін звільнив її від посади так званого прокурора Криму.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі заочне розслідування проти депутата Наталії Поклонської.