Хіматака в Сирії: Комісар ООН заявив, що Радбез паралізований правом вето

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн засудив реакцію світу на застосування хімічної зброї. Рада безпеки ООН паралізована правом вето, йдеться у заяві комісара, опублікованій на його сайті, передає "РБК-Україна".

Комісар зазначив, що звіти, що свідчать про ймовірну смертельну хімічну атаку у Сирії в суботу в місті Дума, показують безсилля міжнародної реакції на попередні атаки в країні. За його словами, зброя масового ураження забирає право людей на життя, спричиняє біль та страждання.

"А відповідь світу? Порожні слова, слабкі засудження та Радбез, паралізований використанням вето. Світ - і, зокрема, держави, що володіють правом вето в Раді безпеки, - повинні прокинутися та швидко прокинутися", - сказав аль-Хуссейн.

Комісар нагадав, що практично кожна країна у світі підтримує заборону на використання хімічної зброї: в цілому 192 держави, включно з Сирією, ратифікували Конвенцію про хімічну зброю, яка набула чинності в квітні 1997 року.

"Після десятиліть, коли ми думали, що успішно оголосили поза законом використання хімічної та біологічної зброї, світ спокійно сидить, поки її застосування в Сирії стає нормою", - заявив аль-Хуссейн.

Нагадаємо, постпред США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що настав момент, коли світ має побачити справедливість. За її словами, Сполучені Штати відреагують на хімічну атаку на сирійське місто Дума, незалежно від рішення Ради безпеки ООН. За інформацією ЗМІ, США розглядають варіант міжнародної військової відповіді на хімічну атаку в сирійському місті Дума.