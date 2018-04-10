Іран назвав атаку по авіабазі в Сирії "злочином Ізраїлю" та погрожує "реакцією"

Головний радник Верховного лідера Ірану з питань зовнішньої політики Алі Акбар Велаяті у вівторок, 10 квітня, назвав удар по військовій авіабазі в Сирії "злочином Ізраїлю" та заявив, що це "не залишиться без відповіді". Про це повідомляє Reuters із посиланням на ліванські ЗМІ.

Зазначається, що про це Велаяті розповів, перебуваючи в столиці Сирії Дамаску.

Так, в результаті ударів ВПС Ізраїлю, завданих напередодні по аеродрому T-4 в сирійській провінції Хомс, загинули 7 проіранських бойовиків та іранських військовослужбовців, в тому числі полковник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), передає Anadolu із посиланням на державне телебачення Ірану. Зазначається, що літаки, які використовуються режимом Асада для хімічних атак на передмістя Дамаска Східну Гуту, в основному піднімаються в повітря з цього аеродрому

В результаті ударів ВПС Ізраїлю загинув полковник КВІР Мехді Дехкан Йезделі та лейтенант Муртеза Басіріпур.

Зауважимо, що сам Ізраїль відмовився коментувати повідомлення про причетність до ракетного удару по військовій базі сирійських військ Т-4 (Тіфор) у провінції Хомс.