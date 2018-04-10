Коболєв: "Північний потік-2" є "троянським конем" для ЄС

Проект спорудження газопроводу "Північний потік-2" суперечить інтересам Європи і є "троянським конем" для Євросоюзу. Про це заявив голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у інтерв'ю DW.

Зі слів Коболєва, саме це "Нафтогаз" наполегливо намагається пояснити своїм європейським партнерам. Він вважає, що якщо "Північний потік-2" таки збудуть та введуть у експлуатацію, "європейцям згодом доведеться серйозно розплачуватися" за це, а ціною за запуск цього газопроводу стане "розкол у Євросоюзі".

"Пан Путін подзвонить у Польщу і скаже: "Хочете отримувати дешевий газ, як отримує Німеччина? Якщо ви хочете отримати таку ж конкурентну перевагу, давайте заодно обговоримо й інші питання". Потім він подзвонить у Словаччину, в Угорщину та інші країни Центральної та Східної Європи. Так він і доб'ється розколу", - пояснив Коболєв.

Голова правління "Нафтогазу" також припустив, чому Росія за допомогою "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" хоче звести до мінімуму транзит газу Україною.

"Ми думаємо, що переводячи транзит з України куди-інде, Путін по суті розчищає шлях до повномасштабної військової операції, яка зрештою призведе до того, що російські танки опиняться на східних кордонах таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія", - заявив Коболєв.

Він вважає, що ймовірність такого розвитку подій "перевищує 50 відсотків у разі припинення транзиту". А існування газового транзиту Україною, на думку Коболєва, робить повномасштабну агресію дуже витратною для РФ.

"Є й інший, м'якший сценарій. Припинення транзиту Україною може допомогти Путіну виграти війну в економічному плані", - додав глава "Нафтогазу".

Він оцінив можливі збитки України від таких дій Москви в понад три мільярди доларів та "десь між двома і трьома відсотками ВВП".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в Берліні в ході офіційного візиту застеріг Німеччину від будівництва газопроводу "Північний потік-2", запропонувавши альтернативу йому.