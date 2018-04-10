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Китай планує відкрити військову базу в Океанії, – ЗМІ

10 квітня, 2018 - 09:20
Фото Asian Correspondent

Китай має намір створити військову базу на території острівної тихоокеанської держави Вануату. Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Із посиланням на неназвані джерела вказується, що офіційної пропозиції поки зроблено не було, але попередні розмови стосовно розміщення повномасштабної китайської військової бази у Вануату - ведуться", - пише Reuters.

У матеріалі додається, що можлива перспектива розміщення китайських військ настільки близько до Австралії обговорювалася на найвищому рівні як в Канберрі, так і у Вашингтоні.

За інформацією австралійського інформаційного агентства Fairfax Media, триває дискусія стосовно укладення проміжної угоди, яка б дозволила китайським військовим човнам заходити у порти Вануату на обслуговування, що з часом мало б призвести до створення повної військової бази.

Зазначається, що свою першу закордонну військову базу КНР відкрила у серпні минулого року в Джибуті.

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