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Меркель анонсувала переговори з президентами України та Франції в німецькому Аахені

10 квітня, 2018 - 14:58
Фото АПУ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала переговори з лідерами України та Франції в Аахені. Переговори відбудуться у травні, повідомили в прес-службі президента України.

"Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні",  - цитує канцлера прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

У вівторок, 10 квітня, в Берліні відбулися переговори Меркель і президента Петра Порошенка, під час яких було обговорено ситуацію на Донбасі і способи протидії російській агресії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас відвідає Україну, зокрема Донбас, найближчим часом.

Джерело: День

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