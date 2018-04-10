Меркель анонсувала переговори з президентами України та Франції в німецькому Аахені

Канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала переговори з лідерами України та Франції в Аахені. Переговори відбудуться у травні, повідомили в прес-службі президента України.

"Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні", - цитує канцлера прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 10, 2018

У вівторок, 10 квітня, в Берліні відбулися переговори Меркель і президента Петра Порошенка, під час яких було обговорено ситуацію на Донбасі і способи протидії російській агресії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас відвідає Україну, зокрема Донбас, найближчим часом.