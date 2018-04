Ми не оцінили рівень нашої відповідальності, - Цукерберг взяв на себе провину за витік у Facebook

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг попросив вибачення за те, що компанії не вдалося забезпечити для користувачів сервісів Facebook належного ступеня захисту персональних даних. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Наша велика помилка полягала в тому, що ми не оцінили рівень нашої відповідальності. Це була моя помилка, і я прошу вибачення", - йдеться в письмовій заяві Цукерберга, поширеній Конгресом США.

"Я заснував Facebook, я керую (компанією) і я відповідаю за те, що тут відбувається", - додав він.

Раніше повідомлялося, що цього тижня Цукерберг має виступити на слуханнях перед кількома комітетами Конгресу, на яких обговорюватимуть зловживання щодо використання даних мільйонів користувачів Facebook.

Скандал навколо Facebook розгорівся 16 березня. Тоді соцмережа заблокувала сторінку Cambridge Analytica, а також професора психології Кембриджського університету Олександра Когана, який через створений ним додаток "This is your digital life" на платформі соцмережі, що мала складати психологічний портрет користувача, передав дані про користувачів Facebook третім особам, зокрема й Cambridge Analytica. Передбачається, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році та референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

Раніше в Facebook повідомили, що Cambridge Analytica загалом могла отримати дані 87 млн користувачів соцмережі. Додамо, що у Facebook заявили про рішення щодо обмеження доступу сторонніх додатків до даних користувачів, якими ті діляться в подіях і групах.