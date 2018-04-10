МЗС Австралії: РФ несе відповідальність за численні жертви внаслідок використання хімзброї у Сирії

Австралія засудила нове використання хімічної зброї режимом Асада у Сирії, в результаті якого загинули понад 80 мирних жителів та сотні інших постраждали. Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, повідомляє телекомпанія SBS.

"Я погоджуюся з Державним департаментом та адміністрацією США, що Росія, зрештою, несе відповідальність за численні жертви серед сирійського населення у результаті застосування хімічної зброї", - сказала Бішоп.

Міністр нагадала, що Росія у минулому році наклала вето на рішення Ради Безпеки ООН про розслідування використання Сирією хімічної зброї після того, як у результаті застосування режимом Асада зарину - бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії - загинуло 90 цивільних осіб у Хан-Шейхуні. Таким чином, використання Росією права вето зашкодило вжиттю заходів з припинення конфлікту. Відтоді Сирія неодноразово використовувала хімічну зброю.

Напередодні, 9 квітня, австралійське МЗС закликало Росію посилити тиск на режим Асада, а також не зловживати своїм правом вето. Зокрема наголошувалося на неприпустимості протидіяти обговоренню останнього інциденту на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, скликаному з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що 7 квітня щонайменше 70 людей загинули унаслідок імовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума - останньому місті, яке перебуває під контролем повстанців у Східній Гуті. У причетності до нападу підозрюють Росію. Уряд Сирії і Росія, зі свого боку, заперечують застосування хімічної зброї.