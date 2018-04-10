На Одещині розпочались випробування ракетного комплексу "Вільха"

На півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха". Про це у вівторок, 10 квітня, повідомляє сайт секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова.

"Завдяки зусиллям усіх, хто працював над цим проектом, ми отримали потужну ракетну зброю, яка за всіма показниками краща за російський аналог "Смерч", - сказав Турчинов.

За його словами, державні випробування "стали фіналізацією масштабного проекту українських вчених, конструкторів та виробничників".

Турчинов також повідомив, що державні випробування проходитимуть у кілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.

Після завершення державних випробувань ракетні комплекси "Вільха" будуть взяті на озброєння, а український ОПК почне їх серійне виробництво.

Як повідомлялося, в Україні розпочали серійне виробництво бойових машин "Атлет".